Forbes внес Павла Дурова в список долларовых миллиардеров

По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram составляет не менее $1,7 млрд.«По самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны», — пишет журнал.
Официально Дуров еще не внесен в рейтинг долларовых миллиардеров планеты, отмечает РБК. В апреле 2017 года русский Forbes оценивал состояние Дурова в $950 млн, тогда он попал на сотую строку в рейтинге богатейших бизнесменов России. А впервые Дуров появился с этом рейтинге годом ранее с состоянием в $600 млн и занял 135 место.
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