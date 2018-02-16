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Forbes внес Павла Дурова в список долларовых миллиардеров

16.02.2018

По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram составляет не менее $1,7 млрд.

«По самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны», — пишет журнал.

Официально Дуров еще не внесен в рейтинг долларовых миллиардеров планеты, отмечает РБК. В апреле 2017 года русский Forbes оценивал состояние Дурова в $950 млн, тогда он попал на сотую строку в рейтинге богатейших бизнесменов России. А впервые Дуров появился с этом рейтинге годом ранее с состоянием в $600 млн и занял 135 место.

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