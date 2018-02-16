В Крыму украинца осудили на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 году

Захтей будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Дело украинца рассматривалось в суде в особом порядке, в закрытом режиме. Журналисты присутствовали лишь при оглашении резолютивной части приговора, сообщает информационное агентство.
ФСБ заявило, что 7 и 8 августа 2016 года она предотвратила попытки прорыва с украинской территории в Крым диверсионно-террористических групп. Один из задержанных якобы был Андрей Захтей. Министерство обороны Украины заявило, что задержанные в Крыму по обвинению в участии в диверсионной группе, не являются их агентами. Родственники Захтея говорили, что он — обычный таксист, который работает в Крыму.
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