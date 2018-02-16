Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

CNN: Экс-советник штаба Трампа будет сотрудничать со следствием по «российскому делу»

16.02.2018

Советник в предвыборном штабе президента США Дональда Трампа Рик Гейтс будет сотрудничать со следствием по «российскому делу», сообщает CNN.

По данным телеканала, Гейтс уже в течение месяца ведет переговоры с командой, занимающейся «российским делом». Прокуратура ранее предъявила экс-советнику обвинения в мошенничестве, которое было раскрыто в ходе расследования. В Белом доме заявили, что не считают показания Гейтса рискованными для президента.

«Российское дело» — это расследование о предпологаемой связи команды Трампа и правительства России, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. В администрации президента США неоднократно называли расследование «охотой на ведьм».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.