CNN: Экс-советник штаба Трампа будет сотрудничать со следствием по «российскому делу»

По данным телеканала, Гейтс уже в течение месяца ведет переговоры с командой, занимающейся «российским делом». Прокуратура ранее предъявила экс-советнику обвинения в мошенничестве, которое было раскрыто в ходе расследования. В Белом доме заявили, что не считают показания Гейтса рискованными для президента.
«Российское дело» — это расследование о предпологаемой связи команды Трампа и правительства России, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. В администрации президента США неоднократно называли расследование «охотой на ведьм».