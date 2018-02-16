Стало известно содержание записи с «черного ящика» Ан-148

Запись с «черных ящиков» разбившегося Ан-148 демонстрирует, что его пилоты не смогли выяснить причину того, почему датчики самолета стали показывать искаженные данные, сообщает в пятницу, 16 февраля, «КоммерсантЪ».

Перед вылетом из Домодедово, по непонятной причине пилоты не включили обогрев приемников полного давления, которые используются датчиками скорости. Уже в воздухе экипаж обнаружил критически низкие показания скорости. Пилоты попытались нарастить скорость и наклонить самолет к земле. «КоммерсантЪ» пишет, что экипаж, судя по записи, так и не понял, почему появились ошибочные показатели скорости. Информацию с «черных ящиков» восстанавливали несколько дней из-за сильных повреждений.

Ранее эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) заявили, что Ан-148 разбился из-за того, что не работал обогрев приемников воздушного давления. Заледенев, они вывели на приборную панель пилотов некорректную скорость.

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