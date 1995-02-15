В иностранные посольства в Москве пришли конверты с инсектицидами

Письма с порошком получили более десяти посольств в Москве. В том числе посольства Франции, Чехии, Нидерландов, Польши. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, это оказался яд для насекомых.
В состав обнаруженного в конвертах порошка входит пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и ветеринарии. По данным собеседника агентства, все разосланные в посольства конверты подписаны одним отправителем.
Письма с подозрительным содержимым получали не только в Москве. Так, конверт с белым порошком получила и открыла жена сына американского президента Дональда Трампа. Кроме того, о получении подобного письма рассказал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Подозрительное письмо с белым порошком было также доставлено в один из офисов в Вестминстерском дворце.
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