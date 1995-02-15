Армия РФ может отказаться от телефонов с навигацией и фотокамерами

Минобороны РФ возможно ограничит своих служащих в эксплуатации современных средств сотовой связи, сообщает в четверг, 15 февраля, «КоммерсантЪ».
Вместо смартфонов военным будет предложено пользоваться простыми кнопочными телефонами, которые не отслеживают геолокацию и не имеют функции фото- и видеосъемки. Это самые простые кнопочные устройства стоимостью от 688 (за трубку Alcatel One Touch 1020D) до 2 313 руб. (за «раскладушку» Samsung GT-E1272), пишет газета.
Ранее СМИ сообщали, что армия России начала вводить новую политику работы с военнослужащими, при которой им рекомендуют отказаться от использования социальных сетей.
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