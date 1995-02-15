Армия РФ может отказаться от телефонов с навигацией и фотокамерами

Минобороны РФ возможно ограничит своих служащих в эксплуатации современных средств сотовой связи, сообщает в четверг, 15 февраля, «КоммерсантЪ».

Вместо смартфонов военным будет предложено пользоваться простыми кнопочными телефонами, которые не отслеживают геолокацию и не имеют функции фото- и видеосъемки. Это самые простые кнопочные устройства стоимостью от 688 (за трубку Alcatel One Touch 1020D) до 2 313 руб. (за «раскладушку» Samsung GT-E1272), пишет газета.

Новые меры могут начать действовать уже с 1 марта. Таким образом, в Минобороны планируют бороться с утечкой информации и расследованиями на основе материалов, выложенных в интернет.

Ранее СМИ сообщали, что армия России начала вводить новую политику работы с военнослужащими, при которой им рекомендуют отказаться от использования социальных сетей.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Диплом привел в колонию

Клан клином вышибают

Спор о геноциде на фоне войны