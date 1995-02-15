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МВД РФ обвинило в попустительстве рекламе наркотиков YouTube

15.02.2018

Начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов во время выступления в Госдуме заявил, что администрация YouTube не препятствует удалению рекламы наркотиков, передает в четверг, 15 февраля, «Интерфакс».

По словам Храпова, МВД удалось остановить «вал незаконной смертоносной рекламы» наркотиков, но с ней успело познакомиться 33 млн россиян. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков добавил, что наиболее крупным интернет-площадкам были направлены предложения об организации взаимодействия по противодействию размещению рекламы о наркотиках и необходимости повышения качества модерирования своих сайтов. «Но мы не всегда находим понимание среди владельцев значимых интернет-проектов», — сказал Храпов.

Посетители YouTube ранее жаловались администрации видеохостинга на появление рекламы магазина по продаже наркотиков при использовании «дарквеба». В январе Роскомнадзор заявил, что пресек распространение рекламы магазина наркотиков.


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