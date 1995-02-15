МИД РФ признал гибель россиян в Сирии

По предварительным данным, в результате авиаудара, нанесенного коалицией по правительственным силам в Сирии, погибли пятеро россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она отметила, что речь не идет о военнослужащих.

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства. Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — цитирует Захарову «Интерфакс».

При этом материалы о гибели «множества российских военных» Захарова назвала «классической дезинформацией».

Ранее российские власти говорили, что у них нет достоверных данных о возможной гибели российских наемников в Сирии. 7 февраля в Сирии военные США нанесли авиаудар по проправительственным силам. Позже появилась информация, что в результате атаки погибли от нескольких десятков до сотен граждан России, служивших в ЧВК «Вагнера».



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