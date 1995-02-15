Суд отменил решение о наказании за пропаганду нацизма фотографией с парада Победы

Архангельский областной суд отменил решение о штрафе Михаила Листова за публикацию во «ВКонтакте» фотографии с парада Победы 1945 года из учебника истории, сообщает в четверг, 15 февраля, портал 29.ru

Таким образом, суд согласился с доводами защиты Листова о том, что фотография советских солдат на параде Победы 1945 года с немецкими знаменами не является пропагандой нацизма.

Ранее Исакогорский районный суд оштрафовал Листова на 1 тыс. руб. за размещение в соцсети фото с парада Победы, которое часто используют в учебниках истории. По мнению обвиняемого, он привлек правоохранительные органы, потому что является сторонником Алексея Навального и работает волонтером в его штабе. Мужчина сказал, что оба его деда погибли на войне в 1941 году и он опубликовал снимок накануне 9 мая, чтобы напомнить подписчикам о военных событиях.

Добавим, в Госдуму внесли документ об изменении закона о пропаганде нацизма, чтобы исключить случаи, подобные тому, что произошел с Листовым.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Диплом привел в колонию

Клан клином вышибают

Спор о геноциде на фоне войны