Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Алексея Навального

По словам Навального, сайт открывается только через некоторых провайдеров, «но это временно». Сообщается, что сайт уже не доступен для пользователей МТС, Yota, Ростелеком, МГТС и «Мегафона». Сайт заблокирован по решению суда, который наложил обеспечительные меры в рамках иска Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич.
Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае. Ответчиком выступает Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка. Он обвинил ее в незаконном распространении информации о частной жизни. Настя Рыбка была фигуранткой расследования Навального о Дерипаске.
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