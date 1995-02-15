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Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Алексея Навального

15.02.2018

Роскомнадзор приступил к блокировке сайта оппозиционера Алексея Навального navalny.com. Об этом политик написал в четверг, 15 февраля, в своем Telegram.

По словам Навального, сайт открывается только через некоторых провайдеров, «но это временно». Сообщается, что сайт уже не доступен для пользователей МТС, Yota, Ростелеком, МГТС и «Мегафона». Сайт заблокирован по решению суда, который наложил обеспечительные меры в рамках иска Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич.

Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае. Ответчиком выступает Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка. Он обвинил ее в незаконном распространении информации о частной жизни. Настя Рыбка была фигуранткой расследования Навального о Дерипаске.

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