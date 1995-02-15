Продолжением русофобской кампании назвал Песков обвинения РФ в кибератаках

В России опровергают обвинения МИД Великобритании о причастности РФ к кибератакам с использованием вируса NotPetya.

«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это ничто иное как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне 2017 года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

В Лондоне уверены, что целью вируса было нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики. Но в итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Диплом привел в колонию

Клан клином вышибают

Спор о геноциде на фоне войны

Голая власть