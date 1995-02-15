Продолжением русофобской кампании назвал Песков обвинения РФ в кибератаках

В России опровергают обвинения МИД Великобритании о причастности РФ к кибератакам с использованием вируса NotPetya.
«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это ничто иное как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
В Лондоне уверены, что целью вируса было нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики. Но в итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе.
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