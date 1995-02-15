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The Guardian: В Сирии на мине подорвались 15 российских наемников

15.02.2018

В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор из-за мины-растяжки погибли 15 российских наемников, сообщает в четверг, 15 февраля, The Guardian со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.

В организации говорят, что россияне работали на секретную фирму, оказывающую услуги по безопасности. Они сопровождали войска правительственной армии во время поездки к газовым и нефтяным месторождениям на берегу Ефврата. Эту территорию удерживает курдско-арабский альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. The Guardian сообщает, что российские наемники погибли при попытке попасть на склад с оружием.

На прошлой неделе международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары, в следствие которых погибли наемники из РФ. В американском командовании заявили, что сделали это в ответ на наступление сил президента Башара Асада на «Сирийские демократические силы».


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