The Guardian: В Сирии на мине подорвались 15 российских наемников

В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор из-за мины-растяжки погибли 15 российских наемников, сообщает в четверг, 15 февраля, The Guardian со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.В организации говорят, что россияне работали на секретную фирму, оказывающую услуги по безопасности. Они сопровождали войска правительственной армии во время поездки к газовым и нефтяным месторождениям на берегу Ефврата. Эту территорию удерживает курдско-арабский альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. The Guardian сообщает, что российские наемники погибли при попытке попасть на склад с оружием.На прошлой неделе международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары, в следствие которых погибли наемники из РФ. В американском командовании заявили, что сделали это в ответ на наступление сил президента Башара Асада на «Сирийские демократические силы».

