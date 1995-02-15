Концерн «Калашников» выводят из-под санкций

Госкорпорация «Ростех» продала действующему главе концерна «Калашников» Алексею Криворучко и его компании «Транскомплектхолдинг» 26% минус 1 акция концерна за более 1,5 млрд руб. Доля частных инвесторов в «Калашникове» теперь составляет 75% минус 1 акция. Блокирующий пакет остается у «Ростеха». Об этом сообщили в концерне.
«Привлечение частных инвесторов позволило повысить уровень эффективности производственных процессов концерна, снизить издержки и значительно повысить производительность труда, внедрить новые технологии в производстве и выйти в новые сегменты рынка», — отмечают в пресс-службе компании.
В июле 2014 года Минфин США, а в сентябре и Евросоюз внесли «Калашников» в санкционный список. На тот момент на США приходилось до 90% экспорта гражданского стрелкового оружия концерна. До 2014 года компания на 100% принадлежала госкорпорации «Ростех».
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