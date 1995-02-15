Концерн «Калашников» выводят из-под санкций

Госкорпорация «Ростех» продала действующему главе концерна «Калашников» Алексею Криворучко и его компании «Транскомплектхолдинг» 26% минус 1 акция концерна за более 1,5 млрд руб. Доля частных инвесторов в «Калашникове» теперь составляет 75% минус 1 акция. Блокирующий пакет остается у «Ростеха». Об этом сообщили в концерне.

«Привлечение частных инвесторов позволило повысить уровень эффективности производственных процессов концерна, снизить издержки и значительно повысить производительность труда, внедрить новые технологии в производстве и выйти в новые сегменты рынка», — отмечают в пресс-службе компании.



The New Times

Увеличение частной доли в «Калашникове» связано напрямую с санкциями, сказал РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Если компания из государственной, которая под санкциями, становится частной, то есть вероятность, что для «Калашникова» снова откроется американский рынок, который для него был основным до введения санкций», — прокомментировал сделку эксперт.В июле 2014 года Минфин США, а в сентябре и Евросоюз внесли «Калашников» в санкционный список. На тот момент на США приходилось до 90% экспорта гражданского стрелкового оружия концерна. До 2014 года компания на 100% принадлежала госкорпорации «Ростех».

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