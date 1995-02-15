Обратившиеся к Путину ученые получили ответ от объекта жалобы

Российские ученые, которые в конце прошлого года в открытом письме президенту Владимиру Путину выразили недовольство ходом реформы РАН, получили официальный ответ. Но не от президента, а от Федерального агентства научных организаций, на которое и жаловались ученые.
«Как оказалось, в аппарате президента решили, что это не в его компетенции, а ответ должно дать правительство. В правительстве тоже ответили, что это не совсем к ним, и попросили ответить Минобрнауки»,— сказал «Коммерсанту» директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин. В свою очередь, Министерство заверило ученых, что их «четко выраженная гражданская позиция вызывает глубокое уважение», и пообещало «тщательно проанализировать и учесть» их претензии. Также чиновники напомнили ученым и о позитивных итогах реформы: «Российская академия наук избавилась от функций, непосредственно не связанных с наукой, в первую очередь функций управления имуществом» — и передали письмо дальше.
В декабре прошлого года группа из 400 ученых в письме Путину пожаловалась на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии». Они утверждали, что «стиль и методы работы ФАНО» мешают научной деятельности. По мнению авторов письма, из-за реформы в стране «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», в рамках которой ученым пытаются навязать «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений».
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