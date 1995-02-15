Обратившиеся к Путину ученые получили ответ от объекта жалобы

Российские ученые, которые в конце прошлого года в открытом письме президенту Владимиру Путину выразили недовольство ходом реформы РАН, получили официальный ответ. Но не от президента, а от Федерального агентства научных организаций, на которое и жаловались ученые.

«Как оказалось, в аппарате президента решили, что это не в его компетенции, а ответ должно дать правительство. В правительстве тоже ответили, что это не совсем к ним, и попросили ответить Минобрнауки»,— сказал «Коммерсанту» директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин. В свою очередь, Министерство заверило ученых, что их «четко выраженная гражданская позиция вызывает глубокое уважение», и пообещало «тщательно проанализировать и учесть» их претензии. Также чиновники напомнили ученым и о позитивных итогах реформы: «Российская академия наук избавилась от функций, непосредственно не связанных с наукой, в первую очередь функций управления имуществом» — и передали письмо дальше.

Федеральное агентство научных организаций подошло к этой задаче серьезно, отмечает издание. Если письмо ученых уместилось на полутора страницах, то ответ ФАНО занимает 12 листов. Ведомство педантично объясняет, что требование передать научные институты обратно в ведение РАН невыполнимо, так как противоречит федеральному закону, двум указам президента, двум постановлениям правительства, а также «сформированной системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». Агентство отмечает, что ученые, требуя наделить РАН «особым статусом», не указывают, какой именно статус они имеют в виду. Жалобы на то, что к научным институтам «не применимы правила обычных бюджетных учреждений», на ФАНО не произвели впечатления — чиновники напомнили, что по закону «бюджетные учреждения» создаются для работы, в том числе в сфере науки, образования, «а также в иных сферах». «ФАНО России всегда готово к конструктивному диалогу» «в рамках действующего законодательства», говорится в конце письма.

В декабре прошлого года группа из 400 ученых в письме Путину пожаловалась на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии». Они утверждали, что «стиль и методы работы ФАНО» мешают научной деятельности. По мнению авторов письма, из-за реформы в стране «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», в рамках которой ученым пытаются навязать «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений».

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