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В «Яблоке» требуют показать Явлинского как Путина

15.02.2018

Лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова направила жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с требованием обратиться к «Первому каналу» для предоставления кандидату в президенты от партии Григорию Явлинскому и его коллегам столько же эфирного времени, сколько было выделено для показа фильма Оливера Стоуна про Владимира Путина.

Также в качестве альтернативы Слабунова предложила провести ЦИК повторную оценку показа, признать его незаконным и привлечь к ответственности виновных. В обращении лидера «Яблока» указано, что ЦИК не признала фильм неправомерной предвыборной агитацией при том, что в нем распространяется информация, способствующая формированию положительного отношения избирателей к Путину, изготовление картины не оплачено из избирательного фонда президента, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ.

Оливер Стоун в течении двух лет брал интервью у Владимира Путина, из которых он сделал многосерийный фильм, который транслировал «Первый канал». После того, как на показ картины перед выборами пожаловались конкуренты Путина, председатель ЦИК Элла Памфилова предложила руководству «Первого канала» отложить показ фильма до конца избирательной кампании. Телеканал согласился.


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