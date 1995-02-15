В Госдуму внесли законопроект об отмене наказания за демонстрацию нацистской символики

В Госдуму внесен законопроект, отменяющий административную ответственность за использование или демонстрацию нацистской символики или атрибутики при условии отсутствия признаков пропаганды, сообщает ТАСС.

«Действующая редакция статьи 20.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций… Тем самым, диспозиция статьи не проводит никакого разделения между реальной пропагандой нацистской символики и, например, демонстрацией исторических или просветительских материалов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа предлагают исключить административную ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков пропаганды.

Ранее Роскомнадзор уже разъяснял, что демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не должна трактоваться как нарушение законодательства, но практика показывает, что очень редко по делам такой категории суды обращают внимание на это.

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