Сергей Ковалев передумал быть доверенным лицом Ксении Собчак

Правозащитник, первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев написал открытое письмо, в котором заявил, что не станет доверенным лицом кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. До этого в штабе Собчак заявили, что Ковалев согласился стать доверенным лицом кандидата.

«Мы с Вами спокойно беседовали, как мне казалось, не бессодержательно. Во многом соглашались, о чем-то дискутировали. Вдруг без предупреждения, без стука, без звонка группа неизвестно откуда взявшихся людей с камерами и микрофонами. Со мной это было не в первый раз, и я говорил, обычно, «пошли вон!». Но ведь это были Ваши люди! Вероятно, это профессиональные приемы политика и шоувумен. Никому нельзя отказать в праве изменить прежнюю жизненную позицию. Нужно, однако, понимать, что с нею уходят и приемы ее осуществления. У меня другая профессия и совсем другие навыки. Конечно, мне надлежало бы понять ситуацию и пресечь недоразумение. Я не нашелся. Я кругом виноват. Простите меня», — написал Ковалев.

Он отметил, что обдумав согласие стать доверенным лицом, понял, что совершил грубую ошибку.

Правозащитник сказал, что его по-прежнему впечатляет намерение Собчак фактически восстановить в выборах опцию «против всех» и попытаться объединить, таким образом, разнородную оппозицию. Но, как считает Сергей Ковалев, вряд ли эта идея так легко осуществима.

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