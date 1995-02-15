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Джейкоб Зума ушел с поста президента ЮАР

15.02.2018

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума в телеобращении к народу страны объявил о своем уходе с поста главы государства. При этом он отметил, что не согласен с решением правящей партии «Африканский национальный конгресс» о его отставке.



Попытки отстранить президента принимались в парламенте ЮАР неоднократно, однако на этот раз против Зумы выступили не только оппозиционеры, но и бывшие сторонники из АНК, отмечает «КоммерсантЪ».

Президент утратил политический вес из-за постоянных обвинений в коррупции. Его обвиняли в строительстве за бюджетный счет своей резиденции, тесных связях с местными олигархами и попытке выдвинуть свою бывшую жену в руководство АНК с перспективой передачи ей президентской власти.

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