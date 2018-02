Джейкоб Зума ушел с поста президента ЮАР

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума в телеобращении к народу страны объявил о своем уходе с поста главы государства. При этом он отметил, что не согласен с решением правящей партии «Африканский национальный конгресс» о его отставке.

Good morning Mzansi! Incase you missed it- President Jacob Zuma has decided to resign as the President of the Republic of South Africa with immediate effect.