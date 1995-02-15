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МИД Великобритании обвинил российские власти в атаке вируса NotPetya

15.02.2018

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне 2017 года сотни тысяч компьютеров по всему миру. 

«Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно российская армия», — заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад.

В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании, сообщает Русская служба Би-Би-Си

Однако почти три четверти случаев заражения были зафиксированы на Украине, отметили в МИД Великобритании. Там уверены, что кибератака была лишь обставлена как вымогательство, а целью вируса было не получение выкупа, а нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики. В итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе, в том числе и в России.

Ранее с подобными обвинениями выступали в ЦРУ США. 

Атака вируса NotPetya началась 27 июня 2017 года. Ряд экспертов заявляли, что NotPetya маскировался под вирус-вымогатель, но на самом деле стирал данные с зараженных компьютеров.

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