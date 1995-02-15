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Раненые в Сирии российские наемники лечатся в военных госпиталях Москвы и Петербурга

15.02.2018

Десятки россиян, служивших в частной военной компании и пострадавших от авиаудара США в Сирии, проходят лечение в госпиталях Министерства обороны, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, раненые доставлены в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые умерли уже в больницах от полученных ранений.

Российские власти настаивают на том, что у них нет достоверных данных о возможной гибели российских наемников в Сирии. 7 февраля в Сирии военные США нанесли авиаудар по проправительственным силам. Позже появилась информация, что в результате атаки погибли от нескольких десятков до сотен граждан России, служивших в ЧВК «Вагнера». 

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