Раненые в Сирии российские наемники лечатся в военных госпиталях Москвы и Петербурга

Десятки россиян, служивших в частной военной компании и пострадавших от авиаудара США в Сирии, проходят лечение в госпиталях Министерства обороны, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, раненые доставлены в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые умерли уже в больницах от полученных ранений.

Российские власти настаивают на том, что у них нет достоверных данных о возможной гибели российских наемников в Сирии. 7 февраля в Сирии военные США нанесли авиаудар по проправительственным силам. Позже появилась информация, что в результате атаки погибли от нескольких десятков до сотен граждан России, служивших в ЧВК «Вагнера».

The New Times

Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Диплом привел в колонию

Клан клином вышибают

Спор о геноциде на фоне войны

Голая власть