Сборная России по хоккею проиграла Словакии на Олимпиаде в Корее

У россиян отметились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов.Издание приводит слова хоккейного функционера Леонида Вайсфельда, который заявил, что после счёта 2:0 у сборной России пропала концентрация: «Подумали, что игра сделана. Но это оказалось не так. Две шайбы россияне пропустили почти одинаково: защитники ставили клюшки встык, изменялось направление. С одной стороны, несчастный случай. Но у меня появилось ощущение, что пропала концентрация».
Портал отмечает низкую посещаемость матча — на арене присутствовали 4025 зрителей. При этом стадион вмещает 10 тыс. человек.
В другом матче группы B сборная Словении сенсационно победила США — 3:2.