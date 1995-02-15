Сборная России по хоккею проиграла Словакии на Олимпиаде в Корее

У россиян отметились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов.Издание приводит слова хоккейного функционера

Леонида Вайсфельда

, который заявил, что п

осле счёта 2:0 у сборной России пропала концентрация: «

П

одумали, что игра сделана. Но это оказалось не так. Две шайбы россияне пропустили почти одинаково: защитники ставили клюшки встык, изменялось направление. С одной стороны, несчастный случ