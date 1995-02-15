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Сборная России по хоккею проиграла Словакии на Олимпиаде в Корее

14.02.2018

Сборная России по хоккею проиграла на Олимпийских играх 2018 года команде Словакии со счетом 3:2, сообщает в среду, 14 февраля, Чемпионат.com.

У россиян отметились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов.Издание приводит слова хоккейного функционера Леонида Вайсфельда, который заявил, что после счёта 2:0 у сборной России пропала концентрация: «Подумали, что игра сделана. Но это оказалось не так. Две шайбы россияне пропустили почти одинаково: защитники ставили клюшки встык, изменялось направление. С одной стороны, несчастный случай. Но у меня появилось ощущение, что пропала концентрация».

Портал отмечает низкую посещаемость матча — на арене присутствовали 4025 зрителей. При этом стадион вмещает 10 тыс. человек.

В другом матче группы B сборная Словении сенсационно победила США — 3:2.

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