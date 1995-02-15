«Первый канал» отменит показ последней серии фильма о Путине

«Первый канал» по просьбе Центризбиркома с 15 февраля прекратит показ сериала «Путин», сообщают «Ведомости».

Третий эпизод вечером 14 февраля выйдет, так как из-за разницы в часовых поясах канал уже не успевает изменить программу на сегодня, поскольку в части регионов зрители уже увидели третью серию. Таким образом, не будет показана лишь заключительная серия фильма Оливера Стоуна.

Представитель канала подчеркнул, что сожалеет о полученном замечании, поскольку показ картины не противоречит законодательству, но на телевидении считают важным прислушиваться к мнению ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 14 февраля предложила руководству «Первого канала» отложить показ фильма о Путине до конца избирательной кампании, так как ей поступили жалобы от представителей партии «Яблоко» и кандидата Ксении Собчак.

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