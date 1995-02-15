«Первый канал» отменит показ последней серии фильма о Путине

«Первый канал» по просьбе Центризбиркома с 15 февраля прекратит показ сериала «Путин», сообщают «Ведомости».
Третий эпизод вечером 14 февраля выйдет, так как из-за разницы в часовых поясах канал уже не успевает изменить программу на сегодня, поскольку в части регионов зрители уже увидели третью серию. Таким образом, не будет показана лишь заключительная серия фильма Оливера Стоуна.
Председатель ЦИК Элла Памфилова 14 февраля предложила руководству «Первого канала» отложить показ фильма о Путине до конца избирательной кампании, так как ей поступили жалобы от представителей партии «Яблоко» и кандидата Ксении Собчак.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Кириенко взялся за министерство культуры