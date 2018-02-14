КС РФ разрешил следователям читать электронную переписку без разрешения суда

Конституционный суд РФ разрешил читать следователями переписки с телефонов, планшетов и компьютеров без соответствующего разрешения суда, сообщает в среду, 14 февраля РАПСИ.

Информация, находящаяся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых во время следственных действий, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения, считает Конституционный суд.

По словам руководителя правозащитный группы «Агора» Павла Чикова, практика, когда сотрудники Следственного комитета или ФСБ изымают при обыске или обследовании электронные устройства и читают переписку, широко распространена: «Понятно, что рассчитывать на защиту частной жизни в Конституционном суде РФ обычный житель России сегодня не в состоянии. Поэтому парольте гаджеты и шифруйте их содержимое», — пишет Чиков.

С жалобой на нормы закона об обыске в суд обратился Дмитрий Прозоровский, отбывающий наказание в виде лишения свободы. Он оспаривал три статьи уголовно-процессуального кодекса: 176 (Основания производства осмотра), 177 (Порядок производства осмотра) и 195 (Порядок назначения судебной экспертизы).