КС РФ разрешил следователям читать электронную переписку без разрешения суда

Конституционный суд РФ разрешил читать следователями переписки с телефонов, планшетов и компьютеров без соответствующего разрешения суда, сообщает в среду, 14 февраля РАПСИ.
Информация, находящаяся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых во время следственных действий, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения, считает Конституционный суд.
С жалобой на нормы закона об обыске в суд обратился Дмитрий Прозоровский, отбывающий наказание в виде лишения свободы. Он оспаривал три статьи уголовно-процессуального кодекса: 176 (Основания производства осмотра), 177 (Порядок производства осмотра) и 195 (Порядок назначения судебной экспертизы).