В нацразведке США предсказывают «усиление репрессий» в России в 2018 году

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предсказывает «усиление репрессий» в России в 2018 году, сообщает в среду, 14 февраля, NBC.

Это следует из открытого доклада Коутса, в котором директор разведки проводит анализ угроз США. Коутс пишет, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, «станет чаще использовать репрессии и запугивания, чтобы бороться с недовольством россиян коррупцией, слабыми социальными службами и вялой экономикой со структурными недостатками. Путин будет продолжать манипулировать средствами массовой информации, покупать поддержку элит и назначать на государственные посты молодых людей, чтобы создать впечатление обновления системы. Также Путин, скорее всего, расширит правовые основы для репрессий и создаст новые возможности для подавления потенциальных политических вызовов, используя в качестве оправдания угрозу «экстремизма» или проведение в России Чемпионата мира по футболу».

Также Дэн Коутс заявил, что США находятся в состоянии кибервойны с Россией и есть все основания предполагать, что Россия и дальше будет предпринимать попытки вмешательства в американские и другие демократический процессы.

Коутса на должность директора Национальной разведки США назначил президент Дональд Трамп в 2017 году.