Алексей Венедиктов о новой версии «рыбкагейта»

Мои знакомые из разных списков (Forbes, «список 210», ожидающие внесения туда и сюда), почесывая затылки из-за Насти Рыбки, стали меня спрашивать — а что я думаю по поводу связи «рыбкагейта» с конфликтом между Дерипаской с одной стороны и Абрамовичем и Потаниным — с другой.



Как говорится — «совпадение…».

Итак, версия.



В свое время между этими тремя господами — Потаниным, Дерипаской и Абрамовичем было заключено при посредничестве и по требованию Кремля трехстороннее соглашение по пакетам Норникеля — соответственно 30%, 28% и Абрамович — балансирующий пакет — 7%.

И вот в августе 2017 года Роман Аркадьевич за более чем $2 млрд решил продать свой пакет Потанину.

Дерипаска подает иск в Лондонский суд, запрещающий продажу Абрамовичу пакета Норникеля Потанину.

(Не хочет, чтобы Потанин единолично распоряжался возможными дивидендами в размере ожидаемых $12 млрд).

Ответ — Рыбка.

Дискредитация Дерипаски в глазах отнюдь не Путина, не Трампа, не российского общественного мнения, а в глазах английской общественности и судей лондонского суда (см. процесс «Березовский vs Абрамович») — вот истинная цель «рыбкагейта» по мнению многих вовлеченных в эту историю и знающих всех троих людей.

На мой вопрос — «А Приходько?» получаю обескураживающий ответ — «А что Приходько? Сопутствующие потери, Алексей. Речь о миллиардах долларов, а ты о вице-премьере…».

Вот такой неожиданный кунштюк получается.

Иногда «банан» это просто банан.

Будем наблюдать

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