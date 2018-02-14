Собчак требует ВС отменить регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата. Документ опубликован в Telegram-канале штаба Собчак. Эту информацию «Медузе» подтвердила и пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

В заявлении в Верховный суд указано, что Владимир Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже неоднократно занимал эту должность. Кроме трех предыдущих сроков, Путин с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина.

The New Times

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