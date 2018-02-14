Илья Пономарев рассказал, что Крым Путин решил присоединить после «покушения»

Президент России Владимир Путин решил присоединить Крым после того, как чуть было не попал в авиакатастрофу, которую счел покушением иностранных спецслужб. Об этом, как передает РБК, заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в Оболонском суде Киева, где идут слушания дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене.
«22 числа Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб», — заявил в суде Пономарев, пояснив, что узнал об этом от одного из офицеров Федеральной службы охраны.
По словам Пономарева, после случившегося у Путина появилось ощущение, что «вокруг заговор», и в ночь на 23 февраля на совещании в узком кругу президент поставил вопрос о присоединении Крыма. Эту информацию Пономарев получил от одного из участников совещания, на котором, кроме самого президента России, присутствовали только четыре человека.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию Пономарева об инциденте 22 февраля 2014 года.
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