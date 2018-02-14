Илья Пономарев рассказал, что Крым Путин решил присоединить после «покушения»

Президент России Владимир Путин решил присоединить Крым после того, как чуть было не попал в авиакатастрофу, которую счел покушением иностранных спецслужб. Об этом, как передает РБК, заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в Оболонском суде Киева, где идут слушания дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене.

«22 числа Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб», — заявил в суде Пономарев, пояснив, что узнал об этом от одного из офицеров Федеральной службы охраны.



По словам Пономарева, после случившегося у Путина появилось ощущение, что «вокруг заговор», и в ночь на 23 февраля на совещании в узком кругу президент поставил вопрос о присоединении Крыма. Эту информацию Пономарев получил от одного из участников совещания, на котором, кроме самого президента России, присутствовали только четыре человека.

The New Times

«Мой собеседник пересказывал мне, что большинство на этом совещании было против того, чтобы аннексировать Крым непосредственно... Тем не менее Путин сказал, что эти вопросы требуется решить, мол, это ваша работа, каким образом их решить, и настоял на решении по непосредственной аннексии полуострова. Соответственно, 23 февраля процедура была запущена», — сказал Пономарев.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию Пономарева об инциденте 22 февраля 2014 года.

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