В Кремле не будут скорбеть о погибших в Сирии российских наемниках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявлять траур нет причин.
На брифинге, как передает РБК, между журналистами и Песковым состоялся следующий диалог:
— В связи с чем должен объявляться траур?
— В связи с гибелью большого количества российских граждан.
— Какого количества?
— Еще до конца неизвестно.
— Нам тоже. Поэтому вопрос ваш не понимаю.
При этом Песков не стал исключать возможного нахождения россиян в Сирии, не относящихся к военнослужащим Вооруженных сил.
Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин якобы отменил часть встреч и поездок 12 и 13 февраля, а вместо этого встречался со своими генералами, чтобы обсудить ситуацию в Дейр-Эз-Зоре, отмечает «Интерфакс».
Между тем 14 февраля расследователи из группы Conflict Intelligence Team назвали имена еще троих россиян, погибших в Сирии 7 февраля в результате ударов коалиции США. Таким образом, поименный список потерь «вагнеровцев» увеличился до 8 человек, говорят в организации.По разным данным, в результате удара сил США погибли до нескольких сотен россиян.
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