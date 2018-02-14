В Кремле не будут скорбеть о погибших в Сирии российских наемниках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявлять траур нет причин.

На брифинге, как передает РБК, между журналистами и Песковым состоялся следующий диалог:

— Будет ли объявлен траур по погибшим в Сирии россиянам?

— В связи с чем должен объявляться траур?

— В связи с гибелью большого количества российских граждан.

— Какого количества?

— Еще до конца неизвестно.

— Нам тоже. Поэтому вопрос ваш не понимаю.



При этом Песков не стал исключать возможного нахождения россиян в Сирии, не относящихся к военнослужащим Вооруженных сил.

Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин якобы отменил часть встреч и поездок 12 и 13 февраля, а вместо этого встречался со своими генералами, чтобы обсудить ситуацию в Дейр-Эз-Зоре, отмечает «Интерфакс».



Между тем 14 февраля расследователи из группы Conflict Intelligence Team назвали имена еще троих россиян, погибших в Сирии 7 февраля в результате ударов коалиции США. Таким образом, поименный список потерь «вагнеровцев» увеличился до 8 человек, говорят в организации.

The New Times

По разным данным, в результате удара сил США погибли до нескольких сотен россиян.

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