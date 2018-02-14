Франц Клинцевич покинул пост зампреда СФ по обороне и безопасности

Совет Федерации проголосовал за освобождение от должности первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича. Он остается рядовым членом комитета. Место Клинцевича займет сенатор от Карелии Александр Ракитин.

Ранее сообщалось, что комментариями Клинцевича было недовольно Министерство обороны. Они не всегда отражали официальную линию, при этом должность Клинцевича придавала его словам официальный вес в СМИ, что часто не соответствовало действительности.

The New Times

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