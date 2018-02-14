Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Дерипаска планирует заработать на майнерах 1 млрд рублей

14.02.2018

Группа En+ Олега Дерипаски намерена заработать на майнерах криптовалют 1 млрд рублей, сообщают в среду, 14 февраля, «Ведомости» со ссылкой на гендиректора En+ Максима Сокова.

En+ ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами, о привлечении средств в строительство майнинговых ферм. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с собственными электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. 1 млрд рублей En+ планирует заработать на продаже электричества. По словам Сокова, в будущем пуле инвесторов будут, в том числе, инвесторы из Китая и США.

Майнинговые фермы — это вычислительные комплексы для оборота криптовалют. Для их работы требуется большое количество электроэнергии.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Избирком штурмует квартиры 

Клан клином вышибают 

Спор о геноциде на фоне войны 

Голая власть

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.