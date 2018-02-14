Дерипаска планирует заработать на майнерах 1 млрд рублей

Группа En+ Олега Дерипаски намерена заработать на майнерах криптовалют 1 млрд рублей, сообщают в среду, 14 февраля, «Ведомости» со ссылкой на гендиректора En+ Максима Сокова.



En+ ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами, о привлечении средств в строительство майнинговых ферм. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с собственными электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. 1 млрд рублей En+ планирует заработать на продаже электричества. По словам Сокова, в будущем пуле инвесторов будут, в том числе, инвесторы из Китая и США.

Майнинговые фермы — это вычислительные комплексы для оборота криптовалют. Для их работы требуется большое количество электроэнергии.

The New Times

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