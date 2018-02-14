В ЦИК предложили «Первому каналу» отложить показ фильма о Путине

Центральная избирательная комиссия предлагает руководству «Первого канала» отложить показ документального четырехсерийного фильма режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» до конца избирательной кампании.

«Предложить АО «Первый канал» отложить дальнейший показ фильма до окончания голосования на выборах президента РФ, то есть показать оставшиеся серии после избирательной кампании», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Глава ЦИК не обнаружила в показе фильма признаков агитации, уточняет «Интерфакс»

«Фильм не содержит призывы голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтения к какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата. В действиях канала отсутствует наличие агитационной цели», — сказала Памфилова.



Документальный фильм начали показывать 12 февраля. Представители партии «Яблоко» и кандидата в президенты Ксении Собчак назвали это незаконной агитацией.

2 февраля Памфилова ограничилась замечанием пресс-секретарю президента, указав Дмитрию Пескову, что в его словах есть очевидные признаки агитации.



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