Законопроект о деятельности ЧВК отправлен в правительство РФ

Законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний, внесенный недавно в Госдуму партией «Справедливая Россия», отправлен на получение отзыва правительства РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Актуальность, которую обозначил министр иностранных дел Лавров про частные военные компании, требует государственного подхода, рассмотрения, потому что это уже является реальностью», — сказал Шаманов.

О том, что в парламент внесут законопроект о легализации работы ЧВК в середине января сообщал зампред комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов.К созданию закона авторов подтолкнуло выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил о необходимости правовой защиты сотрудников частных военных компаний.

7 февраля в Сирии военные США нанесли авиаудар по проправительственным силам. Позже появилась информация, что в результате атаки погибли от нескольких десятков до сотен граждан России, служивших в ЧВК «Вагнера».

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