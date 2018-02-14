Шаманов: достоверной информации о гибели бойцов ЧВК в Сирии нет

В комитете Госдумы РФ по обороне сообщили, что информация о возможной гибели российских наемников в Сирии проверяется. Но пока нет достоверной информации о том, что бойцы частных военных компаний погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявил глава комитета Владимир Шаманов.

«Судя по анализу структур разведывательного сообщества, очень много признаков, что это специально кто-то сгущает краски, поэтому идет детальная проработка информации, но достоверной пока, заслуживающей внимания, к сожалению, нет», — сказал Шаманов, передает «Интерфакс».

The New Times

7 февраля в Сирии военные США нанесли авиаудар по проправительственным силам. Позже появилась информация, что в результате атаки погибли от нескольких десятков до сотен граждан России, служивших в ЧВК «Вагнера». В Кремле заявили , что не располагают информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими РФ, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии. В Минобороны РФ сообщали, что сирийские ополченцы попали под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе не было.

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