Госдума отменила отчеты министров из-за предвыборной кампании

Госдума отменила все отчеты представителей правительства РФ, которые должны были пройти до президентских выборов, сообщает «КоммерсантЪ».

Всего отменено пять заседаний с участием представителей Белого дома, которые были запланированы до 11 апреля. Первый вице-спикер Александр Жуков объяснил это решение желанием «сосредоточиться на подготовке к отчету правительства 11 апреля». Но один из высокопоставленных источников «Ъ» в аппарате правительства говорит, что инициатива по отмене правительственных часов в Госдуме связана с нежеланием «перебивать повестку первых лиц страны». Выступление министров отвлечет электорат от предвыборной кампании Владимира Путина. В Белом доме посчитали, что логичнее направить отдельных чиновников уже после итогового отчета Дмитрия Медведева о работе правительства, которое намечено на 11 апреля.

Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев сказал, что Дума впервые отказывается от правительственных часов из-за приближающегося отчета премьера. Он не исключает, что сделано это намеренно, чтобы «не усиливать критический фон идущей кампании по выборам президента»: «У оппозиции стало меньше возможностей заявить о своей точке зрения, а министры в выигрыше, так как никто не увидит их несостоятельности».

До 11 апреля в Думе должны были выступить вице-премьеры Игорь Шувалов и Дмитрий Рогозин, также главы министерств строительства, сельского хозяйства и спорта.

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