Госдума отменила отчеты министров из-за предвыборной кампании

Госдума отменила все отчеты представителей правительства РФ, которые должны были пройти до президентских выборов, сообщает «КоммерсантЪ».
Всего отменено пять заседаний с участием представителей Белого дома, которые были запланированы до 11 апреля. Первый вице-спикер Александр Жуков объяснил это решение желанием «сосредоточиться на подготовке к отчету правительства 11 апреля». Но один из высокопоставленных источников «Ъ» в аппарате правительства говорит, что инициатива по отмене правительственных часов в Госдуме связана с нежеланием «перебивать повестку первых лиц страны». Выступление министров отвлечет электорат от предвыборной кампании Владимира Путина. В Белом доме посчитали, что логичнее направить отдельных чиновников уже после итогового отчета Дмитрия Медведева о работе правительства, которое намечено на 11 апреля.
До 11 апреля в Думе должны были выступить вице-премьеры Игорь Шувалов и Дмитрий Рогозин, также главы министерств строительства, сельского хозяйства и спорта.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Кириенко взялся за министерство культуры