Двух «чистых» российских спортсменов не пригласили на Олимпиаду

Рабочая комиссия Международного олимпийского комитета допустила до Игр-2018 конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Но спортсмены так и не получили приглашения на Олимпиаду.

Олимпийский комитет России направил в МОК список из 500 атлетов, одобрен был 391 из них, а приглашения на соревнования получили 389. В числе неприглашенных оказались Грязцов и Попов, следует из опубликованного Спортивным арбитражным судом (CAS) решения. В суде отметили, что не знают причин решения МОК.

The New Times

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что комиссия МОК имела достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения Грязцову и Попову, передает ТАСС . «У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — сказал Адамс.

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