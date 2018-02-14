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Двух «чистых» российских спортсменов не пригласили на Олимпиаду

14.02.2018

Рабочая комиссия Международного олимпийского комитета допустила до Игр-2018 конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Но спортсмены так и не получили приглашения на Олимпиаду.

Олимпийский комитет России направил в МОК список из 500 атлетов, одобрен был 391 из них, а приглашения на соревнования получили 389. В числе неприглашенных оказались Грязцов и Попов, следует из опубликованного Спортивным арбитражным судом (CAS) решения. В суде отметили, что не знают причин решения МОК.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что комиссия МОК имела достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения Грязцову и Попову, передает ТАСС

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — сказал Адамс.

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