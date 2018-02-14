«КоммерсантЪ» узнал подробности атаки на российских наемников в Сирии

7 февраля в Сирии военные США нанесли авиаудар по проправительственным силам. Позже появилась информация, что в результате атаки погибли граждане России, служившие в ЧВК «Вагнера». Газета «КоммерсантЪ» узнала подробности происшествия.

Бывший сослуживец нескольких погибших 7 февраля бойцов рассказал, что уже общался с ранеными очевидцами боя под Дейр-эз-Зором в одном из российских госпиталей. По его словам, в тот день отряд ЧВК, подвергшийся обстрелу, действительно насчитывал порядка 600 человек, вооруженных стрелковым оружием, а также артиллерией и танками.

«Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал. Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой», — рассказал собеседник газеты.

Но к началу боя развернуться в боевом порядке успела только половина отряда. Остальная часть бойцов ЧВК еще находилась в бронемашинах, выстроенных в колонну.

Reuters сообщало, что погибло свыше 100 «проасадовских бойцов», два из которых — Владимир Логинов и Кирилл Ананьев — были родом из России. Bloomberg говорит о 100 погибших россиянах. Группа CIT назвала четыре фамилии погибших россиян.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими РФ, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии.

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