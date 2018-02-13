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Российские лыжники завоевали две бронзовые медали Олимпиады

13.02.2018

Россиянка Юлия Белорукова стала обладательницей бронзовой медали в спринтерской гонке лыжниц на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, серебряной медалисткой стала Майкен Касперсен Фалла.

Россиянин Александр Большунов завоевал бронзу в лыжном спринте. Первое место занял норвежец Йоханнес Хесфлот Клабо, второе — итальянец Федерико Пеллегрино.

Теперь в активе олимпийской команды России пять медалей — одна серебряная и четыре бронзовые, отмечает «Интерфакс».

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