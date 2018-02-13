Российские лыжники завоевали две бронзовые медали Олимпиады

Россиянка Юлия Белорукова стала обладательницей бронзовой медали в спринтерской гонке лыжниц на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, серебряной медалисткой стала Майкен Касперсен Фалла.
Россиянин Александр Большунов завоевал бронзу в лыжном спринте. Первое место занял норвежец Йоханнес Хесфлот Клабо, второе — итальянец Федерико Пеллегрино.
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