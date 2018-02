The Guardian: В ЕС обеспокоены поставкой оружия полиции Республики Сербской и усилением влияния РФ

Европейский Союз обеспокоен поставкой 2,5 тыс. автоматических винтовок полиции Республики Сербской в контексте усиления влияния России в регионе, пишет во вторник, 13 февраля, The Guardian Оружие полицейским поставляет Сербия. Правоохранители должны получить винтовки в марте. Официально это объясняется возросшей угрозой терактов. В 2015 году вернувшийся боснийский беженец напал на полицейских Республики Сербской. По совам свидетелей, при этом он выкрикивал «Аллаху акбар!». Этот эпизод используется властями боснийского региона для усилении подконтрольных им полицейских Республики Сербской, пишет газета. В частности, министр иностранных дел Драган Лукич подписал соглашение с Москвой об инструктаже российскими специалистами по контртерроризму правоохранителей Республики Сербской. The Guardian со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным сербского оппозиционера, пишет, что грузовой терминал в местном аэропорту будет использоваться, как очередной российский «гуманитарный центр». Ранее подобный центр был открыт в городе Ниш в Сербии. В США его называют центром российской агентурной сети в регионе.The Guardian отмечает, что поставка вооружения Республике Сербской идет параллельно со сближением боснийского региона с Москвой. Президент Республики Сербской Милорад Додик минимум 6 раз с 2014 года встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным газеты, Кремль видит в действующей власти региона способ удержать Боснию от вступления в НАТО. Додик часто играет на сепаратистских настроениях жителей Республики Сербской, отмечает The Guardian. Лидер боснийского региона приветствовал поставку нового вооружения полиции и сказал, что будет предпринимать дальнейшие шаги для усиления местных полицейских сил «ради борьбы с терроризмом».Республика Сербская — регион в составе Боснии и Герцеговины, созданный в 1992 году. Он населен, в основном, этническими сербами.