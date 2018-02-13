МАК: неверные данные о скорости из-за обледенения приборов могли стать причиной крушения Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку данных бортового параметрического самописца разбившегося Ан-148. Извлеченные данные зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости незадолго до катастрофы, передает ТАСС.

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева», — сообщили в МАК.

Самолет столкнулся с землей через шесть минут после взлета. На высоте около 130-150 метров экипаж включил автопилот, а особая ситуация на борту Ан-148 начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек. после взлета на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч — в этот момент самописцы самолета зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости. Через 30 секунд расхождения в показаниях датчиков скорости достигли примерно 30 км/ч, после чего появилась разовая команда экипажу «Приборная — сравни». На высоте около 2000 метров эта команда повторилась снова, причем в этот раз расхождения между показаниями датчиков скорости стали еще больше.

После второй команды «Приборная — сравни» экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме. Показания скорости модулей воздушных параметров сильно разнились: один показывал скорость 0 км/ч, другой - 540-560 км/ч. Затем показания скорости последнего стали интенсивно падать (до 200 км/ч и ниже), самолет был переведен в интенсивное снижение с угловым движением на пикирование 30-35 градусов. Перед столкновением с землей показания скорости одного из модулей продолжали быть нулевыми, второй показывал скорость 800 км/ч. «За 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов», — сообщили в МАК, добавив, что анализ полученной информации продолжается.



Ранее следователи рассматривали различные версии крушения самолета, в котором погиб 71 человек.

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