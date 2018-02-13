«Сноб»: Ан-148 мог разбиться из-за непрогретого двигателя

В качестве основной версии крушения пассажирского Ан-148 специалисты рассматривают непрогретый двигатель лайнера. Об этом пишет «Сноб», ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ходом расследования.
Предположительно, перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза, утверждает собеседник издания.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров днем 11 февраля после вылета в Орск из московского аэропорта Домодедово. На упавшем в Раменском районе Московской области лайнере находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.
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