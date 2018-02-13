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Путин отказался от бесплатного эфира и дебатов

13.02.2018

Предвыборный штаб Владимира Путина заявил об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Ранее штаб кандидата Путина Владимира Владимировича заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для совместных агитационных мероприятий на каналах общероссийских организаций телерадиовещания. Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля», — передает слова Памфиловой ТАСС

12 февраля «Первый канал» начал показ многосерийного фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова и кандидат в президенты Ксения Собчак обратилась в Центральную избирательную комиссию с требованием прекратить показ, так как он вляется незаконной предвыборной агитацией.

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