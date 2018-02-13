Путин отказался от бесплатного эфира и дебатов

Предвыборный штаб Владимира Путина заявил об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Ранее штаб кандидата Путина Владимира Владимировича заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для совместных агитационных мероприятий на каналах общероссийских организаций телерадиовещания. Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля», — передает слова Памфиловой ТАСС.
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