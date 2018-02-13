Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор, который потребовал удалить с сайта Navalny.com информацию о расследовании про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера правительства РФ Сергея Приходько. Иск подан в Таганский районный суд Москвы, с ним ознакомились «Ведомости».

Навальный требует признать действия Роскомнадзора незаконными и обязать исключить его страницы из реестра запрещенной информации.

«Безвозмездное пользование водным судном, принадлежащим на праве собственности юридическому лицу, является получением вознаграждения (дохода) в натуральной форме, не предусмотренного законодательством для члена правительства Россииской Федерации, то есть взяткой», — говорится в иске.

В документе отмечается, что в расследовании нет информации, полученной конфиденциально, поэтому не нарушена Конвенция по правам человека. При этом целью расследования было раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица, которое является публичной фигурой.

Навальный также ссылается на апелляционное определение Мособлсуда от 2014 года. В нем сказано, что интернет-сайты, содержащие недостоверные порочащие граждан или организации сведения, не относятся к материалам, которые могут включаться в реестр запрещенных, а Роскомнадзор не наделен полномочиями принимать решения в отношении таких сведений.

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры по иску Дерипаски против Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), которую бизнесмен обвиняет в незаконном распространении частной информации. Фото и видео, о которых говорится в иске, легли в основу расследования Навального. Роскомнадзор внес их в реестр запрещенной информации.



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