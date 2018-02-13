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Владимир Путин отменил все публичные мероприятия

13.02.2018

Президент РФ Владимир Путин отменил все ближайшие публичные мероприятия, сообщает во вторник, 13 февраля, «Дождь».

Телеканал ссылается на три источника, близких к Кремлю. Ранее президент отменил поездку в Сочи. Во вторник Путин должен был провести в Кремле совещание по гражданской микроэлектронике, а на следующий день присутствовать на форуме «Наставник», который проводит Агентство стратегических инициатив. Оба мероприятия отменены.

«Дождь» пишет, что пока их источники дают разные версии: от болезни до усложнившейся ситуации в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о причинах изменения планов Путина. «Дождь» отмечает, что в понедельник Путин выглядел нездоровым во время встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом, а также с финалистами конкурса «Лидеры России». Видео с мероприятий опубликовано на сайте kremlin.ru. Телеканал пишет, что несколько раз Путин задавал участникам вопросы, ответы на которые они дали ему ранее.

Путин отменил командировку в Сочи, которая должна была состояться в понедельник. Позже Песков связал решение с разбившемся в воскресенье самолетом в Подмосковье.

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