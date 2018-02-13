Генпрокуратура выявила в казначействе Дагестана нарушения на 2,4 млрд руб.

Комиссия Генеральной прокуратуры РФ нашла многочисленные нарушения в работе управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело о халатности.

«За период проверки установлены многочисленные факты незаконного перечисления управлением бюджетных средств на общую сумму 2,4 млрд руб. по государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в сообщении ведомства.

Например, в 2016 и 2017 годах казначейство согласовало перечисление более 700 млн руб. для оплаты муниципального контракта по приобретению в Махачкале жилых помещений при отсутствии сведений о нем в реестре контрактов.

7 февраля возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Руководителю Федерального казначейства внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности руководителя управления казначейства по Дагестану и других должностных лиц управления.

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