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В Петербурге суд отказал в проведении трех ЛГБТ-акций

13.02.2018

Смольнинский районный суд Петербурга отказал в проведении трех ЛГБТ-акций, сообщается во вторник, 13 февраля, в Telegram петербургских судов.

Ранее три истца подали в суд на городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности за отказ в согласовании акций. Заявители хотели провести митинг «Зарубежные офшоры — позор! Однополые браки — гордость» с целью осуждения высказываний кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина о недопустимости легализации в России однополых браков и митинг с призывом к кандидатам на пост президента России включить в предвыборные программы положения о недопустимости дискриминации сексуальных и гендерных меньшинств. Также истцы требовали от комитета согласовать шествия гей-парада по улице Декабристов.

ЛГБТ-активисты каждый год пытаются провести акцию в поддержку прав сексуальных меньшинств на Марсовом поле в Петербурге. В прошлом году в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.


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