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Со второй попытки грузовик «Прогресс» стартовал с «Байконура»

13.02.2018

В 11:13 по московскому времени с космодрома «Байконур» успешно стартовал космический грузовой корабль «Прогресс МС-08». Ракетоноситель «Союз-2.1а» вывел на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль. После отделения космического корабля от третьей ступени ракетоносителя грузовик приступил к выполнению программы полета к МКС.

Он доставит на борт Международной космической станции топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции.

Старт ракетоносителя с грузовиком «Прогресс-МС-08» должен был состояться еще 11 февраля, но из-за неполадок его перенесли — на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей.




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