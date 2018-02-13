Со второй попытки грузовик «Прогресс» стартовал с «Байконура»

В 11:13 по московскому времени с космодрома «Байконур» успешно стартовал космический грузовой корабль «Прогресс МС-08». Ракетоноситель «Союз-2.1а» вывел на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль. После отделения космического корабля от третьей ступени ракетоносителя грузовик приступил к выполнению программы полета к МКС.
Он доставит на борт Международной космической станции топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции.
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