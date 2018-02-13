«Яблоко» требует прекратить показ фильма «Интервью с Путиным» на «Первом канале»

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась в Центральную избирательную комиссию России с требованием прекратить показ фильма Оливера Стоуна про Владимра Путина. Показ является незаконной предвыборной агитацией, считают в партии.

«Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», посвященный действующему президенту России и кандидату на предстоящих президентских выборах Владимиру Путину, будет показан в федеральном эфире «Первого канала» ежедневно с 12 по 15 февраля. Показ фильма нарушает статьи 49, 50, 51, 52 закона «О выборах Президента РФ», а значит, является незаконной предвыборной агитацией», — сообщается в пресс-релизе «Яблока».

В партии отмечают, что изготовление и размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ.

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