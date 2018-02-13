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Жителей Ярославля по ошибке оповестили о радиоактивной угрозе

13.02.2018

Утром 13 февраля по телевидению жителей Ярославля оповестили о повышенном уровне радиации. Позже выяснилось, что система оповещения МЧС сработала по ошибке из-за технического сбоя программы.

«Произошел системный сбой программного обеспечения телерадиовещательной станции. На данный момент радиационный фон соответствует норме. В Ярославле он составляет 0,11 мкЗв/ч», — сообщили в региональном МЧС. О причинах сбоя не сообщается. МЧС просит людей сохранять спокойствие.

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