На месте крушения Ан-148 обнаружено 1400 фрагментов тел

В МЧС рассказали о ходе поисковой операции в районе крушения пассажирского Ан-148.
К 8 утра 13 февраля обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30 га территории. Сегодня спасатели планируют поднять обломки самолета со дна воронки, которая образовалась в результате падения и взрыва. Сотрудники МЧС, Следственного комитета и МАК 13 февраля намерены также провести воздушную разведку с помощью беспилотников и вертолета МИ-8.
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