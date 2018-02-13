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На месте крушения Ан-148 обнаружено 1400 фрагментов тел

13.02.2018

В МЧС рассказали о ходе поисковой операции в районе крушения пассажирского Ан-148.

К 8 утра 13 февраля обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30 га территории. Сегодня спасатели планируют поднять обломки самолета со дна воронки, которая образовалась в результате падения и взрыва. Сотрудники МЧС, Следственного комитета и МАК 13 февраля намерены также провести воздушную разведку с помощью беспилотников и вертолета МИ-8.

На месте авиакатастрофы работают 981 человек, 191 единица техники.

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