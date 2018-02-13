Клинцевич станет рядовым сенатором из-за своих комментариев СМИ

Обновлено: Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании во вторник поддержал решение первого заместителя главы комитета Франца Клинцевича об уходе с этого поста, передает «Интерфакс».

В комитете по обороне и безопасности Совета Федерации пройдут перестановки: первый заместитель председателя комитета Франц Клинцевич станет рядовым членом.

Собеседник «Ведомостей» в СФ отметил, что комментариями Клинцевича было недовольно Министерство обороны. Они не всегда отражали официальную линию, а иногда могли принести вред, рассказал изданию человек, близкий к руководству Минобороны. Так произошло и 7 февраля, когда сенатор заявил, что сирийский спецназ пробивается к месту падения российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб, тогда как в это время российские и турецкие спецслужбы совместно проводили операцию с целью получить тело погибшего пилота. Как отмечает собеседник газеты, должность Клинцевича придавала его словам официальный вес, что часто не соответствовало действительности, мнение рядового сенатора не будет иметь такого резонанса в СМИ.

Место Клинцевича может занять сенатор от Карелии Александр Ракитин, занимавший до сентября 2017 года должность руководителя управления ФСБ России по Западному военному округу.

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